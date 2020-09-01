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  3. Başkan Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü
01 Eylül 2020 Salı 18:44 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü

Başkan Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştü
AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştüğünü bildirdi.

Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Partimize ailemize katılan 31 belediye başkanımızı, Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor."
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