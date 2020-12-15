Başkan Erdoğan açıkladı: Esnafa 3000'er lira hibe ve kira yardımı

Başkan Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı:

Yıl sonuna kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirdiğimiz kiralardaki stopajın uygulanma süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz.

Yüzde 18’den 8’e indirdiğimiz işyeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz.

KİMLER YARARLANACAK



Yıl ortasında başlattığımız konaklamadan, yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar KDV indirimlerin sürelerini 1 Haziran’a kadar uzatma kararı aldık.

Esnafımıza kira ve gelir kaybı desteği hazırlıklarına başladık. Kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor.

Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğiz.

Esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacak.

KREŞLER BUGÜN AÇILDI



Kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarını belirledik. İşyeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız.

Turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, hasılat payları, ecri misil ödeme sürelerini 1 yıl süreyle erteliyoruz.

Okul öncesi kurumlar, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı da, anaokulları kararını duyurdu: “Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.”

YIL BAŞINDA 4 GÜN KISITLAMA



Başkan Erdoğan, yıl başında 4 gün kısıtlama kararı alındığını belirtti: “Sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacak.”

AŞILAMA EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK



Başkan Erdoğan, aşı çalışmaları konusunda da şunları söyledi: “Aşıyı en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Yerli aşı üretimiyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah bahar aylarında kendi aşımıza kavuşarak çok daha yaygın bir şekilde gerçekleştireceğiz.”

KAHRAMANLAR İÇİN DÜZENLEME



Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden sağlıkçılarla ilgili de önemli açıklamalar yaptı: “Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlanması sağlanacak. Aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisi, çocuklarına eğitimden fatura ödemelerine kadar pek çok imkana kavuşacak.”

CHP’NİN TARİHİMİZE SÜRDÜĞÜ UTANÇ LEKESİNİ TEMİZLEDİK



Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda Azerbaycan’ın Karabağ zaferiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Boraltan faciasında, tek parti CHP’sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum” dedi. Erdoğan, 2012 yılında Boraltan Katliamı’yla ilgili şunları söylemişti: “1945 yılında 145 Azeri aydın, Stalin zulmünden kaçıyor ve Türkiye’ye sığınıyor. Stalin bu mültecileri geri istiyor. CHP hükümeti, Azeriler’in iade edilmesi emrini veriyor. Azeriler’i teslim ediyorlar. Ruslar, sınırda Türk askerlerinin gözü önünde Azeriler’i infaz ediyorlar.”

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA YENİ DOĞALGAZ HATTI KURULUYOR



Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Karabağ’ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan’in doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak. Projeyi BOTAŞ ve SOCAR yürütecek. Anlaşma bugün enerji bakanları arasında imzalanacak.