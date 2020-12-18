Başkan Erdoğan: 3 ülkenin de geleceğinde bölücülük yok

Ankara’da bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfediyoruz. Yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız” diyerek şunları kaydetti:

TAKDİRLE KARŞILIYORUZ



“Başbakan Kazimi’nin uzun bir sürenin ardından Irak kabinesine tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi bu inancımızı pekiştirmiştir. Bir kez daha tebrik ediyorum. Kazimi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık. Burada ne Türkiye, ne Irak, ne de Suriye’nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alarak vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşmayacaktır. Irak makamlarının PKK’ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak meşru müdafaa çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgede bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.”

KAPIMIZ TÜRKİYE’YE SONUNA KADAR AÇIK



Irak Başbakanı Kazimi: “Güvenlik bağlamında Irak’ın tutumu çok nettir. Ankara’nın Irak toprakları üzerinden Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermesi mümkün değildir. DEAŞ ve diğer örgütlere karşı beraberce çalışma arzusu içerisindeyiz. Bizler özellikle DEAŞ’ın yıkımını Türkiye ile birlikte inşa edeceğimizi arzuluyoruz. Irak’ın kapıları tüm Türk işadamları ve yatırımcılara açıktır.”

KERKÜK PETROLÜ YENİDEN ÇIKACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke işadamları için ahdi zeminin güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldıklarını belirterek çifte verginin önlenmesi anlaşması imzaladıklarını belirtti. Erdoğan, “DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan boru hattının tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce dünya piyasalarına sunulmasını temenni ediyoruz” dedi. Su kıtlığına dikkat çeken Erdoğan, “Ülkemiz sulama teknolojileri, atık su teknoloji konusunda ciddi mesafe katetti. Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun bu tecrübemizi Irak’la paylaştı” dedi.

AYM ÜYELİĞİ İÇİN KARAR BEŞTEPE’DE



Anayasa Mahkemesi’nin Yargıtay kontenjanından üyesi Burhan Üstün’ün emekliye ayrılacak olması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı. Seçimde 340 Yargıtay üyesi oy kullandı. Adaylardan İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı. Oylardan 21’i boş çıktı, 15’i geçersiz sayıldı. En çok oyu alan adaylardan İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol arasından biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçilecek.

İNSANLIĞA EL UZATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın 747. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle mesaj yayımladı: “Dünyada yaşanan onca yoksulluğa, sefalete ve çatışmalara baktığımızda günümüz insanının, Mevlana’nın barış ve sevgi mesajına ne kadar muhtaç olduğunu çok daha iyi görüyoruz. Mevlana’dan aldığımız ilhamla diline, ırkına, dinine bakmadan tüm insanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Öldürmekten, katletmekten, başka bir şey bilmeyen modern dönem haramilerine rağmen, Mevlana’nın tutuşturduğu sevgi, dostluk ve hikmet meşalesini taşımaya devam edeceğiz.”