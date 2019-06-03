Binali Yıldırım Esenyurt’ta katıldığı iftar programında da “İstanbullular tekrar seçime gidiyor. Çünkü çaldılar. İşte siz oy verdiniz, oyunuzu ananızın ak sütü gibi verdiniz ama sandığa giden oylar sayılırken iç edildi” dedi. Seçimde 850 bin oy sayıldığına ve oy farkının 29 binden 13 bine düştüğüne dikkati çeken Yıldırım, “Birbirine yakın neredeyse eşit oy almış. Şimdi oyları sayıyoruz. Peki, yanlışsa, yanlış iptal oyu verildiyse, oylar kaydırıldıysa yeniden sayılınca benimki de aynı çıkıp onunki de aynı çıkması gerekmez mi? Sayıldıktan sonra bize 10 oy geri geliyor, ona bir tane. Bunun adı çalmak değil de başka nedir? Bal gibi çalmışlar” dedi.

SİMİTLİ SAHUR YAPTI

Bu arada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan ikinci sahur davetini İstanbul’da yaptı. Twitter hesabından gençleri ve kendisini genç hissedenleri Beşiktaş’ta sahura çağıran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın sürpriz konuğu, sosyal medyadan “Simitleri aldım geliyorum” diyen ve sahurun yapıldığı mekana elinde bir simit tepsisiyle giren Cumhur İttifakı’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oldu.

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Gençlerle simit çay keyfi yapan Yıldırım, “Başkan olursam, sizi kanka olarak yanımda görmek istiyorum" dedi ve İstanbul’da yaşayan tüm gençlere 10 GB ücretsiz internet vaadinde bulundu. Varank’ın çağrısına, ilk yanıt verenlerden biri, “T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da sahura katıldı.