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  3. Bakan Soylu: Almanya ve Hollanda, DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi

Bakan Soylu: Almanya ve Hollanda, DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi

Bakan Soylu: Almanya ve Hollanda, DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lıların iadesine ilişkin, "Almanya ve Hollanda, kendi memleketlerine mensup DEAŞ'lı teröristleri, aileleri ve çocuklarıyla alacaklarını dile getirdi." dedi.

Bakan Soylu, Van'da bir otelde düzenlenen "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"nde konuştu.

DEAŞ'lıları ülkeleri kabul etmeye yanaşmasa da geri gönderdiklerini ve ayrım gözetmediklerini belirten Soylu, "Kimin kimi desteklediğine bakmıyoruz. Kendimize ait bir politikamız var ve onu tavizsiz uyguluyoruz. Yolumuzdan çekilen çekilir, çekilmeyen sonuçlarıyla yüzleşir." ifadesini kullandı.

"Buradan iki ülkeye hassaten teşekkür etmek isterim. Biri Almanya, diğeri Hollanda.  (AA)


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