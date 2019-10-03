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  3. Bakan Soylu: 3 milyon 750 bin kişilik göç dalgasıyla karşı karşıyız

Bakan Soylu: 3 milyon 750 bin kişilik göç dalgasıyla karşı karşıyız

Bakan Soylu: 3 milyon 750 bin kişilik göç dalgasıyla karşı karşıyız

İçişleri Bakanı Soylu, "İdlib'te gelişebilecek hadiseler sebebiyle 3 milyon 750 bin kişinin göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Göç ve Güvenlik  İşbirliği Toplantısı Ankara Vilayetler Evi'nde başladı.  

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

 "İdlib'te gelişebilecek hadiseler sebebiyle 3 milyon 750 bin kişinin göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır."  

"Bugün karşı karşıya kaldığımız göç meselesi bulunduğu coğrafya açısından Türkiye'yi etkilemektedir." 

 

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