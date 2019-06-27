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Bakan Gül, Afganistan Adalet Bakanı Enver ile görüştü

Bakan Gül, Afganistan Adalet Bakanı Enver ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ziyaret için Türkiye'de bulunan Afganistan Adalet Bakanı Abdül Basir Enver ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Türkiye'yi ziyaret eden Afganistan Adalet Bakanı Abdül Basir Enver ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü bakanlıkta ziyaret etti. İkilinin görüşmesine Afganistan Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan da katıldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki adli işbirliği konuları ele alındı. 

(İHA)

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