Bakan Gül, Afganistan Adalet Bakanı Enver ile görüştü

Türkiye'yi ziyaret eden Afganistan Adalet Bakanı Abdül Basir Enver ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü bakanlıkta ziyaret etti. İkilinin görüşmesine Afganistan Ankara Büyükelçisi Abdul Rahim Sayed Jan da katıldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki adli işbirliği konuları ele alındı.

(İHA)