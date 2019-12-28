Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'den önce piyasaya girebilir miyim?' diye yarışa girdiler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Somali'deki bombalı saldırı) Biz terörün her türlüsünü lanetleniyoruz, her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Dostlarımıza ve kardeşlerimize de en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. Somalili kardeşlerimizi bugüne kadar hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, "Dün tanıtımını yaptığımız yerli ve mili otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Avrupa bunu konuşuyor. Birçok otomobil firması bu anlamda hedeflerini öne çekmeye başladı ki 'Türkiye'den önce piyasaya girebilir miyim?' diye. Biz artık dengeleri değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar. Eğer bugün Libya, Suriye gibi olsun; sonra sıra o bölgedeki ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme noktasında güçlü değil, birlik beraberlik de yok." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Rum kesiminin önce KKTC ile meselesini halletmesi lazım. KKTC'nin haklarını da tek taraflı yok sayanlara karşı 2 sondaj gemimizi oraya göndererek denklemi değiştirdik, oyunları bozduk. Bir bir oyunları bozuyoruz." şeklinde konuştu.

(AA)