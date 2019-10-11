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  3. Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir."

 

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