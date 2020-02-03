Bakan Çavuşoğlu: Barış değil, ilhak planı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşeceği dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantıda yaptığı konuşmada, "ABD’nin (Filistin ile ilgili) açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Önümüzdeki plan İsrail’in maksimalist taleplerinin ABD’nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler" dedi.

(AA)