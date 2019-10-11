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  3. Bakan Albayrak: Batı samimiyetsiz ve ikiyüzlü.. bu bir kez daha görüldü

Bakan Albayrak: Batı samimiyetsiz ve ikiyüzlü.. bu bir kez daha görüldü

Bakan Albayrak: Batı samimiyetsiz ve ikiyüzlü.. bu bir kez daha görüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Batı samimiyetsiz ve ikiyüzlü.. bu bir kez daha görüldü" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasından bazı satırbaşları:

"Ülkemiz son yıllarda bağımsızlığı ölçüsünde, terörle mücadele noktasında coğrafyamızın yaşadığı sorunları dünyada en yoğun hisseden ülke olması hasebiyle çok şedik bir mücadele veriyor"

"Mülteci konusunda ülkemize çok büyük bir yük yükleniyor, sayısız terör örgütleriyle en ağır ve zor şartlarla mücadele eden, en çok bedel ödeyen ülkelerin başında geliyor"

"Bu millet korkuyu korkutmuş ölümü öldürmüş bir millet"

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