Dikkat çeken detay merak ediliyordu! Bahçeli'nin yakasındaki rozetin anlamı

MHP lideri Bahçeli bugün Genel Merkezine geldi, çok sayıda partili tarafından sloganlarla karşılandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP liderini Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verecek.

BAHÇELİ'NİN ROZETİNDEKİ 'TURAN İLLERİ' VURGUSU

MHP’nin resmi twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta ise Bahçeli’nin yakasındaki rozet ise dikkat çekti.

Rozetin, 'Türk Dünyası Turan İlleri' haritasını simgelediği öğrenildi. Türk Konseyi'nin 7. Zirvesi bugün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başlıyor.

Türk Dünyası Turan İlleri haritası

Tedavisi sırasında ve taburcu olduktan sonra kameralara görünmeyen Bahçeli, partisinin genel merkezine giderken makam aracından çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı.