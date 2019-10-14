Dikkat çeken detay merak ediliyordu! Bahçeli'nin yakasındaki rozetin anlamı
Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti genel merkezine gelerek mesaisine yeniden başladı. MHP’nin resmi twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta ise Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti. Rozetin, 'Türk Dünyası Turan İlleri' haritasını simgelediği öğrenildi.
MHP lideri Bahçeli bugün Genel Merkezine geldi, çok sayıda partili tarafından sloganlarla karşılandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP liderini Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verecek.
BAHÇELİ'NİN ROZETİNDEKİ 'TURAN İLLERİ' VURGUSU
MHP’nin resmi twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta ise Bahçeli’nin yakasındaki rozet ise dikkat çekti.
Rozetin, 'Türk Dünyası Turan İlleri' haritasını simgelediği öğrenildi. Türk Konseyi'nin 7. Zirvesi bugün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başlıyor.
Türk Dünyası Turan İlleri haritası
Tedavisi sırasında ve taburcu olduktan sonra kameralara görünmeyen Bahçeli, partisinin genel merkezine giderken makam aracından çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı.