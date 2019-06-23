Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezde takip edecek

Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezde takip edecek

Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezde takip edecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tekrarlanan İstanbul seçimlerini MHP Genel Merkezi’nde takip edecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul için verdiği karar sonrasında yenilenen seçimde sandıkların kapanmasının ardından akşam saatlerinde parti genel merkezine gelen Devlet Bahçeli, İstanbul seçim sonuçlarını Ankara Balgat’ta bulunan MHP Genel Merkezi’nde takip edecek. Ayrıca, seçim sonuçları açıklandıktan sonra, Bahçeli’nin bir açıklama yapması bekleniyor. 

(İHA) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu
Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
Afra Saraçoğlu artık sarışın

Küçük hayranından Alişan´a doğum günü sürprizi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İstanbul sandık başında

23 Haziran seçimlerinde oy kullanan ünlüler