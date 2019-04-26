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  3. 'Bağımlılıkla mücadele dairesi kuralım'

'Bağımlılıkla mücadele dairesi kuralım'

'Bağımlılıkla mücadele dairesi kuralım'

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, var olan Sosyal Hizmet Komisyonu'nun uyuşturucu ile mücadeleyi de kapsadığını anlatarak, CHP'nin gündeme getirdiği iki farklı komisyon kurulması hususunda "çok ucuz" polemik yapıldığını, Bağımlılıkla Mücadele Rehabilitasyon Daire Başkanlığının kurulmasını teklif edeceklerini söyledi.

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Veri kopyalama durduruldu

Ekrem İmamoğlu'nun, belediyenin dijital verilerinin kopyalanmasına ilişkin talimatının yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Basın Sözcülüğü "Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi için veri kopyalama durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

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