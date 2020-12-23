Ay-yıldız'ın gölgesinde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974’te Rum faşist örgütü EOKA-B’ciler tarafından toplu olarak katledilen ve toplu mezara gömülen şehitlerden 14’ü daha 46 yıl sonra gerçek mezarlarına kavuşuyor. EOKA-B, 14 Ağustos 1974’te Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde en küçüğü 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk’ü katletti. Muratağa ve Sandallar köylüleri aynı toplu mezara gömüldü. Bugüne kadar Muratağa’daki katliam çukurundan Ekim 2015 ile Şubat 2016’ya kadar Kayıplar Komitesi tarafından yapılan kazılarla 89 Kıbrıslı Türk’ün kalıntılarına ulaşıldı.

ASKERİ TÖREN YAPILACAK



DNA testleri aracılığıyla kimlikleri tespit edilen 14 şehit, 26 Aralık Cumartesi günü sabah saat 10.00’da düzenlenecek askeri törenle, Muratağa - Sandallar Şehitliği’nde toprağa verilecek. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılması bekleniyor.

KATLEDİLENLERİN ÇOĞU ÇOCUK



Vahşice katledilen en küçük çocuğun 4 aylık Hayriye Arif olduğu açıklandı. Henüz altı aylık bir bebekken EOKA-B’ciler tarafından katledilen Zehra Bayram da defnedilecekler arasında bulunuyor. 3 yaşındaki Mustafa Bayram, 6 yaşındaki Ayşe Bayram, 6 veya 7 yaşlarındaki Yüksel Arif, 9 yaşındaki Eren Bayram, 9-10 yaşlarındaki Göksel Arif, 10 yaşındaki Aziz Fikri, 10 yaşındaki Sevgi Hasan, 10-11 yaşlarındaki Havva Süleyman, 11 yaşındaki Halil Bayram, 12 yaşındaki Aliye Süleyman ve 15 yaşındaki Ayşe Hasan faşist Rumlar tarafından vahşice katledilenler arasında yer aldı.

ARTIK HEPSİNİN KABRİ OLACAK



Katliamda 40 yakını şehit olan Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, “89 şehidimiz vardı. 58 tanesini geçtiğimiz yıllarda defnettik. Şu anda 14 kişi daha kimliklendirildi. Kabirleri olacağından dolayı mutluyuz. Fakat acılarını çekiyoruz ve çekmeye devam edeceğiz. Onların nasıl ve ne uğurda şehit edildiklerini gelecek nesillere anlatmak için çaba harcıyoruz. Gençlerin anavatanımız Türkiye olmadan bizlerin olmayacağını bilmeleri lazım” diye konuştu.