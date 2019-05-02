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'Avusturya'da PKK'nın yeri yok'

'Avusturya'da PKK'nın yeri yok'

Avusturya Başbakanı Kurz, Viyana'daki 1 Mayıs mitinginde PKK pankartları açılmasına tepki gösterdi. Kurz, "Avusturya Sosyal Demokrat Partisi, PKK'yla bağlantısını kesmeli" dedi.

PKK PANKARTINA TEPKİ

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bir grup terör örgütü PKK yandaşının Viyana’da düzenlenen 1 Mayıs etkinliğinde örgüte ait yasaklı sembollerin bulunduğu pankartlar açmasına tepki göstererek, “Avusturya’da, bu terörist aşırı sol ideolojinin (PKK) yeri olamaz” ifadelerini kullandı. Başbakan Kurz, sosyal medya hesabı üzerinden yapığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın AB terör listesinde bulunduğunu, çok sayıda terör eyleminden sorumlu tutulduğunu ifade ederek, örgüte ait sembollerin mart ayından itibaren Avusturya’da yasaklı olduğunu anımsattı. 

ÖRGÜTLE BAĞINIZI KESİN

Muhalefetteki Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları kapsamında terör örgütü yandaşlarının Viyana’da örgüte ait sembollerle etkinliğe katılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurz, “SPÖ, acilen Stalinist PKK gibi aşırılıkçı örgütlerle olan bağlantısını kesmeli. Avusturya’da, bu terörist aşırı sol ideolojinin yeri olamaz” yorumunda bulundu. Avusturya’da 1 Mart’ta yürürlüğe giren “Sembol Yasası” ile terör örgütü PKK’nın sembolünün kamuya açık yerlerde kullanılması yasaklanmıştı. 

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