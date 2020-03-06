'Ateşkesi sağladık'

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremli Sarayı’nda 2 saat 40 dakika baş başa görüştü. Daha sonra iki lider başkanlığında heyetler arası toplantı gerçekleştirildi. 3 saat süren toplantının ardından Erdoğan ve Putin, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gece yarısından (dün gece) itibaren İdlib’de ateşkes kararı aldıklarını açıkladı. Erdoğan şöyle devam etti:

SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ



Soçi’de vardığımız mutabakatla İdlib’de, bölgeye yönelik saldırılar engellenecekti. Ancak İdlib’de tesis ettiğimiz sükûnet, geçen dönemde gerçekleşen saldırılarla bozulmuştur. Bu bölgede yaşayan 4 milyon insanın terörist ilan edilip ağır bombardımana tutulmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Rejimden kaçan 1,5 milyon bölge halkı, sınırlarımıza yığılmıştır. Türkiye böyle bir tehdit karşısında eli kolu bağlı kalacak değildir.

CEVAP HAKKIMIZ SAKLI



Bugün görüşmelerimizde özellikle Suriye ve İdlib’deki gelişmeleri ele aldık. Samimi diyalog kapsamında benzer veya farklı konuları görüşüp müzakere ettik. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır. Suriye krizine, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği temelinde bir çözüm bulunana kadar Türkiye, Soçi Mutabakatı dahil bölgedeki inisiyatiflerini sürdürmekte kararlıdır. Bir kez daha Cenevre’de kurulan müzakere masasının kalıcı barış ve istikrarın yegane anahtarı olduğunu belirtmek istiyorum.”

Putin de yaptığı açıklamada “Kritik durumlarda her zaman uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk. Bugün de öyle oldu. Görüşmelerimizin neticesinde ortak bir belge hazırladık. İdlib bölgesinde çatışmaları durduracak, sivillerin azaplarına son verilmesine yardımcı olacak ve tüm itilaflar arasında diyalog kurulmasına yardımcı olacak” dedi.

İki liderin görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Başkan Erdoğan, “Bu görüşmeyi Türkiye’de yapacaktık, ancak sizin anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle davetiniz üzerine burada gerçekleştiriyoruz” dedi.

Putin, görüşme öncesi “Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. Bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk-Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var” dedi.

İŞTE MOSKOVA’DA ALINAN KARARLAR



• İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00:01’den itibaren (dün gece) durdurulacaktır.

• Türk ve Rus devriyeleri, 15 Mart’ta M4 Karayolu’nun Trumba’dan (Serakib’in 2 km batısı) Ain Al Havr’a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

• M4 Karayolu’nun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. 7 gün içinde esasları kararlaştırılacak.