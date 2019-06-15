'Asker mevcudunda azalma olmayacak'

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu. TBMM’de görüşmeleri süren yeni askerlik yasasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, düzenlemeyle asker sayısının azalacağına dair söylemlerin doğru olmadığını söyledi. Erdoğan şunları söyledi:

TAZELENME OLACAK

“Başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Yeni askerlik yasasında bu var. Bunun yanında isteyen kalabiliyor, isteyen süresi dolunca ayrılabiliyor. Bir diğer yanda sayılar azalıyor halimiz ne olacak? Açık net söylendi. Şimdi sürekli olarak bir hücre tazelenmesi olacak. 12 ay içerisinde, sürekli her ay askere alma diye böyle bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil. Örneğin bir de Kıbrıs ile bazı şeyler söylüyorlar, mide bulandırsın diye söylüyorlar. Kuzey Kıbrıs’ta bizim askerimizin azalması söz konusu değildir. Ne kadar asker bulunması gerekiyorsa o kadar asker bulundururuz. Bunun için birilerinden izin almak diye mecburiyetimiz yoktur.”

TERÖRDE ZAAF YOK

“Terörle mücadelede bizim en ufak bir tereddüdümüz yok. Güven kaybımız söz konusu değil. Birileri konuşuyor. Hani bir ara ağzı olan konuşuyor diye literatüre yerleşen ifade vardı ya şimdi de öyle. Bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var ve bir genelkurmay diye kuvvetlerle birlikte oluşmuş, oturmuş 2200 yıllık bir geçmiş olan orduyuz. Dedikleri ne? Efendim güvenlik zaafı olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma 1 ay içinde yapılmış değil. Çalışmamız yaklaşık 1,5 – 2 yıla varan bir çalışmadır. Kaldı ki talep bize çok daha eski gelen bir taleptir.”

Başkan Erdoğan’ı Duşanbe’de Tacikistan Milli Meclis Başkanı Mehmetsaid Ubadullayev, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Khusrav Neoziri, Duşanbe Belediye Birinci Başkan Yardımcısı Mahmadzaid Zuvaydzoda ve Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Ali Rifat Köksal ile diğer yetkililer karşıladı.

YSK gerekli adımı atmalı

CHP’nin il seçim kuruluna başvuru görüntülerini değerlendiren Erdoğan, “Artık bununla ilgili sizler zaten medya olarak görevinizi yaptınız. En isabetli kararı da verecek olan YSK’dır. Artık kim kiminle el ele kol kola dolaşıyor. Bunları da bütün görsel medya da yayınladınız. Yazılı medyada da yayınlandı. Benim ilgi alanım olsa diyeceğim ki şunu yaptım, yaparım. Ama benim ilgi alanım değil. İlgi alanım olan YSK’dır."

İdlib’de sessiz kalmayız

Başkan Erdoğan İdlib’deki gelişmelerle ilgili şunları söyledi: “Yaralılarımız oldu, şehidimiz de oldu. Bunu karşı tarafa çok ağır ödettik. Ancak rejim yani burada eğer burada bizim gözlem kulelerine bazı saldırılar vesaireler bunları devam ettirecek olursa, bu yanlışa hâlâ inatla devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Gereğini de yaparız. Çünkü biz burada barışın egemen olmasını istiyoruz. Biz burada ölümlerin durmasını istiyoruz. Bu bölgeye saldırılarında devam etmesi hiçbir zaman affedilemez.”

İstanbul’u dolaşacağız

Erdoğan, “Son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma, toplantıları yapmayacağımı zaten kimse söyleyemez. Bunu da biz arkadaşlarla değerlendirmelerini yapıyoruz. Ve önümüzdeki hafta içerisinde bu tür planlamalar yapılıp halkla buluşma çerçevesi içinde halkımızla bir arada olmak suretiyle İstanbul’umuzu beraber dolaşacağız” dedi.

Devleti daha tanımamış

Erdoğan, CHP adayı İmamoğlu’nun Ordu Valisi’ne hakaretiyle ilgili, “Devletin valisini bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Demek ki belediye başkan adayı olarak henüz bu devleti tanımamış, devletteki ilişkileri, protokolü, protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını, kimler kullanma hakkına sahiptir değildir bunları bilmiyor” dedi.

Türkiye'yle başardık

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye’de terörle mücadele de dahil olmak üzere bölgesel istikrarı sağlamak için ortak çaba gösterdiklerini ifade etti. Putin, “İran’ın aktif pozisyonu sayesinde bu alanda çok şey yaptık. Tabii ki bu, bizim yani Rusya, İran ve Türkiye’nin başarısıdır” dedi.

Canlı yayın seçime ışık tutacak

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın ortak canlı yayınıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Sadece İstanbul bunu izlemeyecek, tüm Türkiye’nin bu müzakereyi, tartışmayı inşallah izleme imkanı olacak. Çünkü İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. Ve o akşam burayı izleyenler Sivas’tan Sivaslı bile İstanbul’daki Sivaslı hemşerisini arayıp inanıyorum ki onunla bu müzakerenin kendi aralarında onlar da müzakeresini yapacak. Tokatlı Tokatlıyı, Giresunlu, Trabzonlu hepsi… Bu şunu getirecek. “Gerçekten İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net, güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak, son haftaya da ciddi bir ışık verecek diye inanıyorum.”