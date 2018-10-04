Asfaltı delip, altına bomba yerleştirmişler 

Batman Hasankeyf’te devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, dün sabah saldırı düzenlendi. PKK’lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı. Uzmanlar, asfalt yolun kısa süre önce karot adı verilen makine ile kesildiğini, EYP tuzağı hazırlandıktan sonra zift ile kapatılıp, fazladan kalan toprağın ise çuvallara uzak bir noktaya döküldüğü belirledi.

ABD’den ikiyüzlü açıklama: Yanınızdayız!

PKK’ya tır tır silah ve mühimmat gönderen ABD’nin Ankara Büyükelçiliği alçak saldırıyı kınayarak “PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” açıklamasında bulundu. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de saldırıyı kınayarak “Derin üzüntü duyuyoruz” dedi.

Bir gün önce babaya telefon

Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus’un (28), İzmir Bergama’daki baba evine acı haber ulaştı. 6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen Ulus’un dün babasını aradığı “Yarın düğün için geleceğim” dediği öğrenildi.

Daha 25 gün önce evlenmişti

Şehit askerlerden Uzman Çavuş Ali Hekim’in Antalya’daki baba ocağına ateş düştü. Ayşe ile Hasan Hekim çiftine, oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim’in, 9 Eylül’de Arzu Hekim ile evlendiği belirtildi. Şehit Hekim’in cenazesi bugün memleketi Isparta’da toprağa verilecek.

Ankara’ya ateş düştü

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgürcan İnce’nin Ankara’daki baba ocağında yas var. İnce’nin Etimesgut Atakent Mahallesi’ndeki baba evine acı haber ulaştı.

Şehidin annesi Sündüs İnce, babası Ömer İnce ve yakınları evde taziyeleri kabul etti. Şehidin evinin bulunduğu apartmana ve çevredeki binalara Türk bayrağı asıldı.

İzinden yeni dönmüştü

Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer’in memleketi Balıkesir’in Bigadiç ilçesine ateş düştü. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, şehidin izin için Bademli’ye geldiği ve pazartesi günü tekrar görevine başladığı öğrenildi.

Kalbim seninle

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medyadan nişanlısına dair yaptığı paylaşım yürekleri yaktı: “Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”

En acı haber

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın anne ve babası acı haberi hastane dönüşü aldı. İki yıllık evli olan şehidin kardeşinin de Ankara’da astsubay okulunda olduğu öğrenildi.

Kardeşinin içine doğmuş

Alçak saldırıda Eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök de şehit düştü. Şehidin en küçük kardeşi 7 yaşındaki Batuhan Gök’ün ağabeyinin gitmesine razı olmadığı ve şehit olacağını önceden söylediği öğrenildi. Küçük Batuhan ağabeyinin şehadet haberiyle yıkıldı, gözyaşlarına boğuldu.