Araplar, 'lider Erdoğan' dedi

25 BİN KİŞİLİK ANKET

Kamuoyu araştırma kuruluşu Arab Barometer’in BBC Arapça için Sudan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Yemen, Irak, Libya, Lübnan ve Mısır’da 25 bin 407 kişiyle yaptığı ankette, Başkan Erdoğan “en büyük desteği alan devlet adamı” oldu. Başkan Erdoğan’a destek Sudan ve Ürdün’de yüzde 75’in üzerine çıkarken, Putin sadece Libya, Lübnan ve Mısır’da birinci sıraya yerleşebildi.

Mursi’nin ailesinden Erdoğan'a teşekkür

Muhammed Mursi’nin ailesi, başta Başkan Erdoğan olmak üzere kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Mursi’nin oğlu Abdullah Mursi, milyonlarca kişinin kılıdğı gıyabi cenaze namazının tarihte örneği olmadığını söyledi.