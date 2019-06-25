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Araplar, 'lider Erdoğan' dedi

Araplar, 'lider Erdoğan' dedi

BBC Arapça için Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen ankete göre, Araplar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ortadoğu politikasına yüzde 51 oranında destek verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 28 ve ABD Başkanı Donald Trump yüzde 12 destek bulabildi.

25 BİN KİŞİLİK ANKET 

Kamuoyu araştırma kuruluşu Arab Barometer’in BBC Arapça için Sudan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Yemen, Irak, Libya, Lübnan ve Mısır’da 25 bin 407 kişiyle yaptığı ankette, Başkan Erdoğan “en büyük desteği alan devlet adamı” oldu. Başkan Erdoğan’a destek Sudan ve Ürdün’de yüzde 75’in üzerine çıkarken, Putin sadece Libya, Lübnan ve Mısır’da birinci sıraya yerleşebildi. 

Mursi’nin ailesinden Erdoğan'a teşekkür 

Muhammed Mursi’nin ailesi, başta Başkan Erdoğan olmak üzere kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Mursi’nin oğlu Abdullah Mursi, milyonlarca kişinin kılıdğı gıyabi cenaze namazının  tarihte örneği olmadığını söyledi. 

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