Arada kalan 5 kente zorunlu yasak geldi

SONER KAN



30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak’a araç giriş çıkışı 15 gün süreyle yasaklanırken bu illerin çevrelediği 15 kent de zorunlu olarak yasak kapsamına girdi. Osmaniye, Karaman, Kilis, Adıyaman ve Yalova’ya da giriş-çıkış yapılamayacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkan Erdoğan’ın salgına karşı açıkladığı son kısıtlamalarla ilgili olarak 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Böylece ‘büyükşehir’ statüsündeki 30 il ile Zonguldak için toplu ulaşım ve özel araçlarla birlikte yaya olarak; kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışlar durduruldu. Yasak, önceki günden itibaren uygulanmaya başlandı.

İŞTE YASAK OLAN İLLER



Yasak getirilen 30 büyükşehir ise şöyle; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van, Zonguldak.

ARAÇLAR TEK TEK KONTROL EDİLİYOR



Korona salgınına karşı alınan önlemler genişletilirken 30 büyükşehir ile birlikte İstanbul’un da giriş çıkışlarında kontroller yapılıyor. Tekirdağ - İstanbul il sınırında yapılan denetimlerde İstanbul’a giriş çıkış yapan araçlar durdurularak kontrol edildi. Sağlık ekipleri de sürücülerin ateşlerini ölçerek uyarılarda bulundular. Tuzla’daki denetim noktasında, Kocaeli istikametine gitmek isteyen vatandaşlara trafik polisi ekipleri seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgâh belgeleri sordu. Belgesi olmayan vatandaşların şehirden çıkışına izin verilmedi. O araçlar yan yoldan geri gönderildi.