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04 Haziran 2019 Salı 11:23 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 11:30

Ali İhsan Yavuz: İstanbul seçmeninin iradesi manipüle edildi

Ali İhsan Yavuz: İstanbul seçmeninin iradesi manipüle edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: (İstanbul seçimi) Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi.

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