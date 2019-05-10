Akıncı Üssü davasında yargı sürecinde son durum ne?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık eski kursiyer pilot teğmen Ahmet Sarıkaya, savunmasında 14 Temmuz akşamı nöbetçi olduğunu, filo komutanının Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamında terör bölgesine gönderilecek ekipler için telsizleri şarj etme emrini verdiğini öne sürdü. Sarıkaya, olay günü 18.00'de üsse çağrılarak 141. filoya uçuş malzemelerini götürdüklerini, pilotların TMH esnasında yanlarına aldıkları beylik tabancaları için şarjörlere mermi koymalarının emredildiğini iddia etti.

Saat 23.00 sularında filo bölgesine uğradığında Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından kapatıldığını ve bir terör saldırısı olduğunu duyduğunu belirten Sarıkaya, "Duyduklarım, yapılanların TMH kapsamında olduğunu doğruluyordu." diyerek gece 03.00 sularında darbeden haberdar olduğunu, olanları anlamak için kursiyer gazinosunda beklediğini savundu. Sarıkaya, aldığı emirlerin saat 20.00'den önce olduğunu, bu süre içerisinde darbe girişiminin henüz ortaya çıkmadığını ve bu emirlerin "şüpheli, dikkat çekecek, mevzuata aykırı, kanun dışı" olmadığını ileri sürdü. Eski kursiyer teğmen Ekrem Kandur ise savunmasında, aldıkları emirle uçuş malzemelerini taşıdıklarını, burada "merak saikiyle" iki şarjöre mermi koyduğunu ileri sürerek, "Bunda olağan dışı bir durum görülmemektedir." dedi. Kandur, askeri lise ile birlikte on bir yıl askeriyenin içinde olduğunu ve 15 Temmuz dahil hiçbir dönemde hukuksuz bir emir almadığını, ve hiçbir emre itaatsizlik etmediğini iddia ederek, hakkındaki darbeci ve örgüt üyeliği suçlamalarını reddetti. Duruşmaya öğle arası verildi.

(AA)