AK Parti'den seçmen taşıma seferberliği

YSK’nın yenileme kararı verdiği 31 Mart seçiminde yaklaşık bir milyon 700 bin İstanbullu sandığa gitmemişti. Seçim kampanyalarını sürdüren AK Parti ve CHP, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmene yönelik çalışmasını yoğunlaştırdı. Okulların kapanması ve yaz sezonuna girilmesini de dikkate alan partiler, İstanbul dışına çıkan seçmenin 23 Haziran’da oy kullanmak için geri dönmesini sağlamaya çalışıyorlar. AK Parti bu kapsamda tüm teşkilatlarıyla teyakkuza geçti. AK Parti İl Teşkilatları, kent dışındaki seçmenin İstanbul’a dönüşü için “Seçmen Transfer Komisyonları” oluşturdu. Komisyonlar kendi illerinde olan İstanbul seçmenini belirleyecek. Belirlenen seçmenin 23 Haziran günü sandık başına gitmesi için ulaşım imkânları seferber edilecek.