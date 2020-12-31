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  • AK Parti'den CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü ile ilgili skandal sözlerine bir tepki daha
31 Aralık 2020 Perşembe 11:50 | Son Güncelleme:

AK Parti'den CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü ile ilgili skandal sözlerine bir tepki daha

AK Parti'den CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü ile ilgili skandal sözlerine bir tepki daha
AKSAM.COM.TR

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü ile ilgili skandal sözlerine bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, “28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor. Aziz Milletimiz bu zihniyeti tasfiye etmiş ve gerekli dersi de vermiştir. 28Şubat'ın yasakçı zihniyeti artık tarihin çöp sepetine atılmıştır ve ebediyen orada kalacaktır." dedi.

CHP'li Fikri Sağlar'ın Halk TV'de canlı yayında, başörtüsü ile ilgili skandal sözlerine bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

"28 ŞUBAT'IN YASAKÇI ZİHNİYETİ ARTIK TARİHİN ÇÖP SEPETİNE ATILMIŞTIR"

Akbaşoğlu, “28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor. Aziz Milletimiz bu zihniyeti tasfiye etmiş ve gerekli dersi de vermiştir. 28Şubat'ın yasakçı zihniyeti artık tarihin çöp sepetine atılmıştır ve ebediyen orada kalacaktır." dedi.

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