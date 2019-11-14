AK Parti'de kongre maratonu

Kandemir, “430 bin delege seçeceğiz. Kim seçecek bunları? Üyelerimiz seçecek. Bütün üyelerimizi davet edeceğiz, onlar illerde ve ilçelerde AK Parti’nin delegelerini seçecekler. Önce ilçe delegelerimizi seçeceğiz, delegelerimiz de ilçe yönetim kurullarımızı ve ilçe başkanlarımızı seçecek. 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde tüm Türkiye’de bir bayram havasında seçmenimizi ve AK Partili üyelerimizi sandığa davet edeceğiz, onlar delegelerimizi seçecekler” ifadelerini kullandı.