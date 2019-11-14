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AK Parti'de kongre maratonu

AK Parti'de kongre maratonu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecinin 28 Kasım-15 Aralık’taki delege seçimleriyle başlayacağını belirterek, “2020 sonu itibarıyla tüm Türkiye’de il ve ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız” dedi.

Kandemir, “430 bin delege seçeceğiz. Kim seçecek bunları? Üyelerimiz seçecek. Bütün üyelerimizi davet edeceğiz, onlar illerde ve ilçelerde AK Parti’nin delegelerini seçecekler. Önce ilçe delegelerimizi seçeceğiz, delegelerimiz de ilçe yönetim kurullarımızı ve ilçe başkanlarımızı seçecek. 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde tüm Türkiye’de bir bayram havasında seçmenimizi ve AK Partili üyelerimizi sandığa davet edeceğiz, onlar delegelerimizi seçecekler” ifadelerini kullandı.  


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