AK Parti'de İstanbul muhasebesi başlıyor

Osman Nuri CERİT

AK Parti her seçim sonrası olduğu gibi, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini de, “neden-sonuç” bağlamında masaya yatırıp muhasebe yapacak. 31 Mart’ta “at başı” olan sonuçların, 23 Haziran’da İmamoğlu lehine değişmesi irdelenecek.

İLK DEĞERLENDİRME

Sonucun ortaya çıkmasının ardından twitter hesabından paylaştığı mesajla İmamoğlu’nu tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da, seçime ilişkin kapsamlı ilk değerlendirmesini partisinin meclis grup toplantısında bugün (salı) yapması bekleniyor. Erdoğan’ın grup toplantısı sonrası AK Parti MYK toplantısına da başkanlık etmesi de planlanıyor.

RAPOR HAZIRLANACAK

AK Parti’nin 23 Haziran seçimine ilişkin muhasebe sürecinde öncelikli başlık, seçmen eğiliminde yaşanan değişim olacak. Bu çerçevede 31 Mart’tan 23 Haziran’a kadar geçen süreçte yürütülen seçim kampanyası ve söylemler mercek altına alınacak. Seçimde İstanbul’da görev yapan genel başkan yardımcıları süreçle ilgili rapor hazırlayacak. İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatları da kendi çalışmalarına yönelik raporlarını sunacak. Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın da değerlendirme yapması bekleniyor.

Gezilerden sonra sürecek

Seçim muhasebesi sürecinde İstanbul seçmeninin 23 Haziran tercihinde hangi faktörlerin etkili olduğu da araştırılacak. Bu kapsamda yapılacak kamuoyu yoklamaları, 31 Mart ve 23 Haziran sonuçları üzerinden karşılaştırılacak. AK Parti’nin 23 Haziran seçim muhasebesi çalışması, Erdoğan’ın G20 zirvesi ve Çin ziyaretleri sonrasında hız kazanacak. Bu değerlendirmeler sonucunda parti yönetimi ve kabinede görev değişimi dahil bir dizi kararın uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.