Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8108
  • 6,6261
  • 267.018
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. AK Parti'de İstanbul muhasebesi başlıyor

AK Parti'de İstanbul muhasebesi başlıyor

AK Parti'de İstanbul muhasebesi başlıyor

AK Parti İstanbul seçimini masaya yatırıyor. 31 Mart’ta “at başı” olan sonuçların, 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu lehine nasıl değiştiği bugünkü toplantıda çok yönlü irdelenecek. 

Osman Nuri CERİT

AK Parti her seçim sonrası olduğu gibi, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini de, “neden-sonuç” bağlamında masaya yatırıp muhasebe yapacak. 31 Mart’ta “at başı” olan sonuçların, 23 Haziran’da İmamoğlu lehine değişmesi irdelenecek. 

İLK DEĞERLENDİRME

Sonucun ortaya çıkmasının ardından twitter hesabından paylaştığı mesajla İmamoğlu’nu tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da, seçime ilişkin kapsamlı ilk değerlendirmesini partisinin meclis grup toplantısında bugün (salı) yapması bekleniyor. Erdoğan’ın grup toplantısı sonrası AK Parti MYK toplantısına da başkanlık etmesi de planlanıyor. 

RAPOR HAZIRLANACAK 

AK Parti’nin 23 Haziran seçimine ilişkin muhasebe sürecinde öncelikli başlık, seçmen eğiliminde yaşanan değişim olacak. Bu çerçevede 31 Mart’tan 23 Haziran’a kadar geçen süreçte yürütülen seçim kampanyası ve söylemler mercek altına alınacak. Seçimde İstanbul’da görev yapan genel başkan yardımcıları süreçle ilgili rapor hazırlayacak. İstanbul İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatları da kendi çalışmalarına yönelik raporlarını sunacak. Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın da değerlendirme yapması bekleniyor. 

Gezilerden sonra sürecek 

Seçim muhasebesi sürecinde İstanbul seçmeninin 23 Haziran tercihinde hangi faktörlerin etkili olduğu da araştırılacak. Bu kapsamda yapılacak kamuoyu yoklamaları, 31 Mart ve 23 Haziran sonuçları üzerinden karşılaştırılacak.  AK Parti’nin 23 Haziran seçim muhasebesi çalışması, Erdoğan’ın G20 zirvesi ve Çin ziyaretleri sonrasında hız kazanacak. Bu değerlendirmeler sonucunda parti yönetimi ve kabinede görev değişimi dahil bir dizi kararın uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler
Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın yeni yaşını o fotoğrafla kutladı
<p>Siz bu sıcaklarda nasıl serinliyorsunuz? </p>

Tatlı Bir Serinleme Yöntemi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Pençe Harekatı'nda terör örgütüne darbe

Murat Akıncı'ya boşanma davası açan Zerrin Özer'den yeni açıklama