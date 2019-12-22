AK Parti'de dış politika mesaisi 

Osman Nuri CERİT

Türkiye’nin dış politikada artan performans ve görünürlüğünün şifreleri AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığınca yapılan bölge toplantılarında değerlendiriliyor. 18 yılda Türkiye’nin dış politikada zihniyet ve kurumsal dönüşümü 5 başlık altında toplanırken bunlar “Sivil ve demokratik yaklaşım”, “Hukuki ve reel bağımsız yaklaşım”, “İnsani Diplomasi (Yönetimler, halk)”, “Çeşitlenen kurumsal yapı” ve “Güçlü liderlik ve inisiyatif alma” olarak özetlendi.

SORUMLULUK ALAN ÜLKE

Uluslararası arenada BM’nin özellikle de Güvenlik Konseyi’nin adaletsiz yapısını Türkiye, “Dünya 5’den büyüktür” politikası ile tartışmaya açarken, reform gereksinimi yüksek bir sesle ifade edildi. Dış meselelerde Türkiye’nin başka ülkeleri takip eden pasif bir izleyici değil, inisiyatif ve sorumluluk alan ülke konuma geldiği belirtildi.