AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardındın açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti ile ilgili olarak Çelik, "Almanya ile aramızdaki sorunların çözülmesi, yeni bir sayfa açılması bakımından bu ziyaretin arzulanan amacına ulaştığını ifade edebiliriz." dedi.

Çelik, Alman basınında çıkan haberlerle ilgili de şunları kaydetti:

"Bu seyahatin gerçek dinamiklerini ve gerçekten gündemini yansıtmaktan çok uzak kendi itibarlarını bile sıkıntıya sokacak kadar bu ziyareti başarısız göstermek için bu ziyaretin sonuçlarını olumsuz bir şekilde resmetmek için çok gayret edilmiş birtakım makaleler, haberler gördük."

"Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Avrupa'nın DEAŞ'ı aşırı sağdır. Ortadoğu için DEAŞ ne ifade ediyorsa, Avrupa için de aşırı sağ onu ifade etmektedir." şeklinde konuştu.

MHP'nin af teklifi

MHP'nin af teklifine dair de Çelik, "Partideki çalışma ve değerlendirme tamamlanmamıştır, son aşamasındayız ama tam bir nokta koyulmamıştır." ifadelerini kullandı.

"AP'nin fon kararı tamamen ideolojik bir yaklaşımdır"

Çelik, AP'nin fon kararı ile ilgili, "Buradaki yaklaşım demokratik bir yaklaşım değil, dayanışma içinde bir yaklaşım değil. Tamamen ideolojik bir yaklaşımdır. Maalesef AP'yi bu ideolojik fanatizm giderek kıskaç altına almaktadır." dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun hassasiyet gösterme durumuna gelmesi sevindirici"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ezanımıza, bayrağımıza saldıranlar karşısında bir hassasiyet gösterme durumuna gelmesi sevindiricidir." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri ile ilgili Çelik, şöyle konuştu:

"Devletin mali bilgilerini kim kime emanet ediyor. Devletin mali bilgileri Türkiye Cumhuriyeti'nin ajandasındadır."

Yerel seçim ittifakı

Çelik, yerel seçim ittifakı ile ilgili, "Bununla ilgili takvim kendi tabii seyri içinde devam ediyor. Heyetlerarası görüşmeler gerçekleşecek. Sayın Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli bir araya gelecekler. Bu heyetlerarası görüşmelerde ortaya çıkan tabloyla ilgili son politik çerçeveyi çizecekler." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti'nin her seçim bölgesinde seçime girecek şekilde hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Suriyelilerle ilgili de Çelik, "Güvenli ortam oluşturulana kadar milletimiz ev sahipliği yapmaya devam edecektir, ekmeğini, çorbasını bunlarla bölüşmeye devam edecektir. Çünkü bu bir insanlık sınavıdır." şeklinde konuştu.

(AA)