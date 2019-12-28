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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'Hafter' tepkisi: Kimin desteklediğine bakın

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'Hafter' tepkisi: Kimin desteklediğine bakın

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'Hafter' tepkisi: Kimin desteklediğine bakın

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız." dedi.

Çelik, Somali'deki saldırıyla ilgili de "Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak. Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR 'ILIMLI' OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ"

Ömer Çelik, "CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?" şeklinde konuştu.

(AA)


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