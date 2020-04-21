AK Parti Sözcüsü Çelik'den CHP'ye 'parti damgası' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Efsanevi Avrupa dayanışmasının bu virüs karşısında maalesef darmadağın olduğu tablolar görüldü.

NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır.



Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir.

Ulusal koordinasyonu sarsacak bir takım tartışmalar yapılıyor.

Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak.

CHP'YE 'PARTİ DAMGASI' TEPKİSİ

Yardımlar merkezi bir planlamayla yapılmalı. Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi



Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor.



Türkiye, kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır.



Vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok. Devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır.





