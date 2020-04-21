AK Parti Sözcüsü Çelik: NATO dayanışmasında tek örnek Türkiye'nin yardımları
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çelik "NATO dayanışmasında tek örnek Türkiye'nin yardımlarıdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Efsanevi Avrupa dayanışmasının virüs karşısında darmadağın olduğu görüldü. NATO dayanışmasında tek örnek Türkiye'nin yardımlarıdır.
Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir.
Ulusal koordinasyonu sarsacak bir takım tartışmalar yapılıyor.