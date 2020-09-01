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  3. AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
01 Eylül 2020 Salı 19:19 | Son Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Son Dakika Haberleri.. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Sözcü Çelik'in açıklamasından satırbaşları:

"Giresun'da sel felaketine maruz kalan esnaflarımızın 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı hibe olarak verilecek."

"Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez."

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AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
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