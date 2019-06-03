AK Parti soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerine ilişkin YSK'ya itirazda bulunacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde görevlerine devam etmesine yönündeki kararı AK Parti'de itirazla karşılandı. Kararı doğru bulmadıklarını belirten AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kararı gözden geçirmeleri için başvuru yapacaklarını söyledi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, “YSK’nın bu kararını doğru bulmuyoruz” diyen Özel, “Bu kararınızı gözden geçirin” diyerek başvuru yapmayı düşündüğünü söyledi.

Özel bugün yapacağını söylediği başvuruda, “Haklarında soruşturma olan seçim müdürleri hakkında bir işlem yapmanız, değiştirmeniz, oraya başka müdürleri göndermeniz gerekir” diyeceklerini, soruşturma geçiren İlçe Seçim Kurulları başkanları için de “Hakim Savcılar Kurulu’na bildirin. Yerlerine daha kıdemli hakim gönderin” müracaatında bulunacaklarını söyledi. Özel, YSK’nın bu kararını doğru bulmuyoruz

NE OLMUŞTU?

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmış ancak AK Parti’nin itirazı üstüne YSK seçimi iptal etmişti. İptal gerekçesi de, ‘sandık kurullarının usulsüz oluşturulmasına’ dayandırılmıştı.

Şişli 1’inci İlçe Seçim Kurulu, sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde görev alıp almaması hususunda YSK’dan görüş istemişti. YSK da 'göreve devam' kararı almıştı.