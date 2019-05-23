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  3. Son dakika...AK Parti Grup Başkanvekili Yeni Askerlik Sistemi'ne ilişkin Muş açıklama yapıyor

Son dakika...AK Parti Grup Başkanvekili Yeni Askerlik Sistemi'ne ilişkin Muş açıklama yapıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e gelen Yeni Askerlik Sistemi teklifine ilişkin açıklama yapıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'e gelen Yeni Askerlik Sistemi teklifine ilişkin açıklama yapıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre, askerlik hizmeti süresinin 6 aya düşürüleceğini, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini bildirdi

 

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