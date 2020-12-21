AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: FETÖ'nün yeni planının ilk işaret fişeği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Beyaz TV’de katıldığı “7. Gün” programında Pınar Işık Ardor’un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. ABD’nin S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye’ye yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlaması gerektiğini söyledi..

YÜZ KARASI TAVIR



Ünal, yaşanan gelişmeler karşısında muhalefetin aldığı tavrın tarihe bir yüz karası olarak geçeceğini ifade ederek, “Türkiye’nin yararına olan hiçbir konuda Türkiye’nin yanında durmayan, Doğu Akdeniz’de Yunan tezlerini savunan, Libya’da Hafter'i savunan, Suriye’de Esed’i savunan, CAATSA yaptırımları çerçevesinde Biden ve ABD’yi yaptırımları uygulamaya çağıran tuhaf, garip bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız.” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’nin medya ve siyaset eliyle uluslararası platformlarda yürüttüğü Türkiye karşıtı propagandanın “5. kol” faaliyeti olduğunu belirten Ünal, ayrıca FETÖ’nün yurt dışında kullandığı Türkiye karşıtı söylemlerin içeride de CHP ve HDP tarafından birlikte kullanıldığını söyledi. CHP ve HDP’nin gündeme taşıdığı kimi asılsız iddialarla bir sahte gerçeklik inşa etmeye çalıştığı görüşünü dile getiren Ünal, bazı emniyet müdürlükleri ve cezaevlerinde “çıplak arama” yapıldığı iddialarına ilişkin de “Önümüzdeki süreçte FETÖ’cülerin hapishanelerde oluşturmak istediği bir hareketlenme ve hapishaneler üzerinden yapmak istediği belli provokasyonların ilk işaret fişeğidir bu” dedi. Mahir Ünal, söz konusu iddiaların ilgili kurumlarca ve kamera görüntüleriyle yalanlandığını, ancak buna rağmen sistematik ve bilinçli olarak bu yalanın sürekli gündeme getirildiğini aktardı.