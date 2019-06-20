AK Parti 4 bin avukatla sandık başında olacak
AK Parti, 23 Haziran Pazar günü yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik sandık önlemlerini tamamladı. İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 903 seçmen, 39 ilçede kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak.
Sandıklarda yaşanabilecek hukuksuzluk ve usulsüzlüklere karşı 62 bin sandık temsilcisi ve 200 bin müşahitin eğitimini tamamlayan AK Parti, seçim günü 4 bin avukatla da sandık nöbeti tutacak. AK Parti’nin görevlendirdiği her avukat yaklaşık 8 sandıktan sorumlu olacak. Sandık temsilcileri usulsüzlüklere anında itiraz edecek, avukatlar hukuk çerçevesinde devreye girecek.
919 MERKEZDE HAZIRLIK
Seçim nöbeti için eğitimleri tamamlanan 4 bin avukatla, 21 Haziran Cuma günü son kez toplantı yapılacak ve dikkat edilmesi gereken hususların altı yeniden çizilecek. Avukatlar 23 Haziran Pazar günü İstanbul genelindeki bin 919 merkezde hazır bulunacak.