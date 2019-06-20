AK Parti 4 bin avukatla sandık başında olacak

Sandıklarda yaşanabilecek hukuksuzluk ve usulsüzlüklere karşı 62 bin sandık temsilcisi ve 200 bin müşahitin eğitimini tamamlayan AK Parti, seçim günü 4 bin avukatla da sandık nöbeti tutacak. AK Parti’nin görevlendirdiği her avukat yaklaşık 8 sandıktan sorumlu olacak. Sandık temsilcileri usulsüzlüklere anında itiraz edecek, avukatlar hukuk çerçevesinde devreye girecek.

919 MERKEZDE HAZIRLIK

Seçim nöbeti için eğitimleri tamamlanan 4 bin avukatla, 21 Haziran Cuma günü son kez toplantı yapılacak ve dikkat edilmesi gereken hususların altı yeniden çizilecek. Avukatlar 23 Haziran Pazar günü İstanbul genelindeki bin 919 merkezde hazır bulunacak.