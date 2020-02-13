AK Gençlik'ten 'CHP-FETÖ işbirliği sergisi'

Siyaset gündemine liderlerin karşılıklı demeçleriyle 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışması damga vururken, İzmir'de de AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı'ndan çarpıcı bir hamle geldi.

AK Parti İl Gençlik Kolları 'CHP-FETÖ işbirliği sergisi' adını verdikleri eylemle CHP'yi protesto etti. 'Sergi'de başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP’li İzmir Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin gibi isimlerin resimleri yer aldı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan basın mensuplarına yaptığı açıklamada CHP’yi hedef aldı.

CHP İZMİR MİLLETVEKİLLERİNE O KİTABI YOLLADILAR

AK Partili Gençler, basın açıklamasının ardından AK Parti 27. Dönem İzmir 1. Bölge 6. Sıra Milletvekili Adayı olan Emre Cemil Ayvalı’nın yazmış olduğu ‘Yönünü Şaşıran Ok’ kitabını PTT üzerinden CHP İzmir Milletvekillerine gönderdi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan’ın okuduğu basın açıklaması şöyle;

CHP grup toplantısında Sayın CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadeleyi ve hükümetimizin dirayetli duruşunu tarihsel bağlamından kopararak sulandırması ve partimize yönelik mesnetsiz suçlamaları herkesin malumudur.

Bunlara cevaben geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda çok açıklayıcı ve bilgilendirici bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Bu konuşmada özellikle Kılıçdaroğlu sonrası köklü bir zihniyet değişimine uğrayan, Atatürk’ün partisi olmaktan fersah fersah uzaklaşan ve hatta kendi tabanından da bu konuda eleştiriler alan CHP ile FETÖ bağlantıları aktarılmıştır.

İktidar ve devlet kurumlarının bu terör örgütüne topyekün mücadeleye başladığı zamanlarda ve hatta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında dahi bir çok CHP temsilcisinden FETÖ’yü destekleyen açıklamaların yapıldığı tarihe bakıldığında görülecektir.

CHP'nin tedarikçisi ve malzemecisi FETÖ'dür. 7 Yıldır bütün grup toplantıları FETÖ materyalleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.

FETÖ'nün yayın organlarını ve bankasını ağlama duvarına çevirenler, bugün FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmaya kalkmışlar. Oysa ki aynaya bakmaları yeterli olacak. Kılıçdaroğlu'nun danışmanları da, CHP'nin gündemi de, açıklamaları da FETÖ tarafından belirlenmektedir.

Bu açıklamalar ve destekler bizzat genel başkan seviyesinde dahi olmuştur. Biz CHP genel başkanının İzmir milletvekili olması ve CHP’nin genel merkez aktörleri kadar İzmir’deki aktörlerinin de FETÖ konusunda sicillerinin kabarık olması nedeniyle, bugün burada İzmir özelinde ağırlıkla olmak üzere bu bağlantıları fotoğraf kareleri ile görebileceğiniz bir sergiyi sizlere ve değerli İzmir halkına takdim ediyoruz.

Tabi bu buzdağının ve Kılıçdaroğlu göreve geldiğinden beri her meselede FETÖ ile iş tutan CHP siyasetinin bunlar görünen kısmı. Bu konuda daha ayrıntılı analizlere Emre Cemil Ayvalı’nın yazmış olduğu ve Kılıçdaroğlu’nun toplatılması adına dava açtığı “Yönünü Şaşıran Ok” kitabından ulaşabilirsiniz. Biz başlangıcı CHP İzmir milletvekillerine PTT Aracılığı ile göndererek yapmak istiyoruz. Kılıçdaroğlu’nun da kitabı toplatmak yerine baştan bir okursa kendiyle yüzleşme fırsatını bulabileceğini umuyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ’nün alçakları Çiğli Ana üssünden 15 Temmuz gecesi sizi öldürmeye değil Sayın Cumhurbaşkanımızın canına kast etmek için havalanmışlardır ve bizim için şu iki resim önemlidir.

Bir tanesi 15 Temmuz gecesi işgal altındaki havalimanına inerek milletiyle beraber darbeye karsı darbe yapan liderin resmi.

İkinci resim ise havaalanından çıkması için tankların yol verdiği korkak ve yalancı bir FETÖ aparatının resmi. Bilinmesini isteriz ki Türkiye’de bir tane Recep Tayyip Erdoğan yoktur yüzlerce, binlerce Recep Tayyip Erdoğan vardır. Asla umduklarını bulamayacaklar. 1960’da bu ülkeye açılan darbeler parantezi. 15 Temmuz gecesi milletiyle el ele verecek Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapanmıştır...