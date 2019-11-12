'Ağaç diye ayağa kalkanlar nerede'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programına katıldı. Ankara Batıkent’te fidan diken Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başkan Ekrem İmamoğlu’nun, “gerek olmadığı” gerekçesiyle İstanbul Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin temel atma törenini iptal etmesini eleştiren Erdoğan, “Vatana, millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir” dedi.

KENDİLERİNE YAKIŞAN BU

Erdoğan şunları kaydetti: “Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, ‘temel atmama töreni’ yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar. Onun için tıynetlerine, karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Kendilerine yakışanı yapmışlar.”

HİZMET VİZYON MESELESİ

Erdoğan, “İstanbul’a atık suyu içme suyu kalitesine dönüştürecek, kendi alanında dünyanın en modern, ileri, gelişmiş teknolojisine sahip bir tesis kazandıracaktık. Tabii hizmet bir vizyon ve nasip meselesidir. Vizyon olmayınca nasip de bağlı olunca işte burada olduğu gibi önünüze gelen hazır projeyi hayata geçirme fırsatını da tepersiniz. Milletimiz bütün bunları görüyor, takip ediyor, zihninde ve kalbinde de not ediyor” dedi.

DİKİLİ AĞAÇLARI YOK

Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Bunların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye’yi bir çıra gibi yakmaktı” dedi.

Etkinlikte muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Biz işte burada ağaçlandırma yapıyoruz. Peki, nerede o ‘ağaç’ diyerek ortalığı karıştıranlar? Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar hani, nerede? Hiçbiri ortada yok, dikili ağaçları yok” dedi. Milletin ağaçlandırma, yeşillendirme ve tabiata sahip çıkma konusunda da tarih yazdığına dikkati çeken Erdoğan, “Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle haftalarca sokakları ateşe vermişler, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamışlardı. Bunların derdi ağaç dikmek değil, Türkiye’yi çıra gibi yakmaktı" diye konuştu.

Soylu Şırnak’ta, Akar Harbiye’de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, program kapsamında Şırnak’ta fidan dikti. Soylu'ya, Ankara’dan beraber geldiği şehit polis memuru Hüseyin Gül’ün oğlu Talha Gül de eşlik etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulu bahçesine askerlerle birlikte fidan dikti.

Şehri pisliğe mahkum ettiler

Erdoğan, İBB'nin arıtma tesisi projesini iptal etmesi için “Bunun adı, İstanbul’u yeniden kokuya, pisliğe, perişanlığa mahkum etmektir. İstanbul’un ne olduğunu, nereden geldiğini, nerede durduğunu, gelecekte nereye gittiğini bilmeyen bir zihniyetin, yapılan ve yapılmak istenen işleri anlamasını beklemek beyhudedir” dedi.

Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin’i kabul etti.

Erdoğan ABD yolcusu

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme için bugün yola çıkıyor. Gündemde önemli başlıklar var. Beyaz Saray’da gerçekleşecek temaslarda Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile önce başa baş ardından heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirecek. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ABD ile varılan mutabakata yönelik değerlendirmeler en önemli başlık olacak. Erdoğan, bölgeden terör örgütlerinin çıkmadığını bu kez Trump’ın yüzüne söyleyecek. Erdoğan’ın ajandasında PKK/YPG’li terörist Ferat Abdi Şahin’in iadesi de olacak.