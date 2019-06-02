'Af seçimden sonra gündeme gelecek'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’nda Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” programına katıldı. Başkan Erdoğan etkinlikte af taleplerinin dile getirilmesi üzerine “Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hâkim olmadan sizlere ayaküstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dâhil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar görüşülecek” şeklinde konuştu.

DENEME TAHTASI DEĞİLİZ

“Son 17 yılda vesayet girişimlerinden sokak olaylarına kadar her türlü provokasyonun yaşandığını anlatan Başkan Erdoğan, “Millet olarak bir daha benzer acılar yaşamaya artık tahammülümüz yok. Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz. Bir daha asla milletimizin arasına mezhep, meşrep ve etnik köken üzerinden fitne tohumlarının ekilmesine müsaade edemeyiz. Türkiye’nin deneme tahtasına çevirmesine, ülkemizi kendi operasyon alanlarına dönüştürmesine izin veremeyiz” diye konuştu.

TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI

Başkan Erdoğan, Müslümanların meşakkatli bir dönemin içinden geçtiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bir tarafta iç savaşlar ve çatışmalar, diğer tarafta terör örgütleri eliyle yürütülen çıkar kavgaları, maalesef Ramazan sevincimize gölge düşürüyor. Komşumuz Suriye’de 8 yıldır aralıksız süren zulüm ve katliam, her gün yeni canlar almaya devam ediyor. Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün 5 kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı İslam’a, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor. Filistin’de, ilk kıblemiz Kudüs’e yönelik devlet terörü, tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca sürdürülüyor. Tüm bu çatışmaların ortasında Türkiye istikrarıyla, iç barışıyla, demokrasisiyle, vatandaşlarının birlik ve beraberliğiyle hamdolsun bir huzur adası olarak göz dolduruyor.