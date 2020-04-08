Af için son söz TBMM'de

70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan infaz düzenlemesi teklifinin bu hafta görüşülerek tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda şu suçlarda cezalar yeniden düzenlenecek.

• Kasten yaralama suçunun, canavarca hisle işlenmesi halinde ceza bir kat oranında yükseltilecek.

• Terör suçlularının 2 yıldan 6 yıla kadar aldıkları hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarılacak.

• Salgın nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacak. 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak. Ağır hastalık ve engellilik nedeniyle 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.

MASKELİ OTURUM



TBMM Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maskeyle katıldı. Oturumda sosyal mesafeye dikkat edildi.