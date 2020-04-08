Af için son söz TBMM'de
TBMM infaz düzenlemesi teklifi için dün mesaisine başladı.
70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan infaz düzenlemesi teklifinin bu hafta görüşülerek tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda şu suçlarda cezalar yeniden düzenlenecek.
• Kasten yaralama suçunun, canavarca hisle işlenmesi halinde ceza bir kat oranında yükseltilecek.
• Terör suçlularının 2 yıldan 6 yıla kadar aldıkları hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarılacak.
• Salgın nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacak. 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak. Ağır hastalık ve engellilik nedeniyle 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.
MASKELİ OTURUM
TBMM Genel Kurulu oturumuna milletvekilleri, maskeyle katıldı. Oturumda sosyal mesafeye dikkat edildi.