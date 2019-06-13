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13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:00

Adaylara 15'er soru sorulacak

Adaylara 15'er soru sorulacak

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, Atv, A Haber, A News ve A2 ortak yayınında konuştu.

İmamoğlu'yla yapılacak yayına ilişkin Yıldırım, "Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru için 3 dakika ayrılacak. Ne isterse sorsun biz de sorularına samimiyetle cevap verelim" dedi. CHP adayının 'Yıldırım soruları istedi' sözleriyle ilgili de Yıldırım, "Yalan ortaya çıktı yoluna devam etti. Özür dile ne kaybedersin ki?" diye konuştu. İSO yönetimiyle de bir araya gelen Yıldırım, “Belediye başkanının görevi şehirde yaşayan herkesin, genci-yaşlısı, emeklisi-çalışanı, engellisi-engelsizi bütün kesimlerin, azınlıklar da dahil olmak üzere sorunlarıyla hemhal olmaktır. Sorunları torunlara bırakmadan, çözerek yol almaktır. Biz de inşallah bu şekilde yapacağız” dedi. Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi açılışına da katıldı, burada taksi sürdü.

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