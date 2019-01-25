Adana Mutabakatı nedir? 1998 Adana Mutabakatı maddeleri nelerdir?

Adana Mutabakatı’nın maddeleri araştırılıyor. 1998 Adana Mutabakatı maddeleri nedir? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye ile Suriye arasında imzalanan 1998 Adana Mutabakatı'nı hatırlatmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Kara Harp Okulu'ndaki konuşmasında, 'Adana Mutabakatı'nın üzerinde ısrarla durulması gerektiğini' söyledi. Anlaşma 22 maddeden oluşuyor. Anlaşmanın amaçları içerisinde 20 Ekim 1998 tarihinde imzalanan Adana Mutabakatını geliştirmek ve daha etkin kılmak, tarafların güvenliği ile istikrarını tehdit eden terör ve terör örgütlerine karşı ortak mücadelede yasal ve kapsamlı bir çerçevesinin oluşturulması de yer alıyor.

ADANA MUTABAKATI NEDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Ocak 2109 Salı günü yaptığı konuşmada Adana Mutabakatı'na değinerek ''Adana Mutabakatı'nın yeniden gündeme gelmesi, bunun üzerinde ısrarla durulması gerekiyor.'' ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında söz ettiği Adana Mutabakatı, Suriye'nin 1990'lı yıllarda Suriye'nin PKK faaliyetlerine topraklarında müsade etmesi ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye topraklarında ikamet ediyor olması sonucu Türkiye'nin tepki ve baskısı sonucu imzalanmıştır. Ekim 1998 Krizi’nin Suriye yönetiminin PKK faaliyetlerine destek vermeyeceğini resmen taahhüt ederek sonlanması, iki ülke ilişkilerinde uzlaşmazlıktan her alanda işbirliği dönemine geçişin başlangıç noktası olmuştur.

Olası bir Ankara-Şam askeri çatışmasından kaygılanan uluslararası toplum, Mısır ve İran'ın girişimleri sonucu Suriye yönetimini Türkiye'nin taleplerini karşılama noktasına getirdi ve 20 Ekim 1998 günü Adana'da bir araya gelen iki ülke heyetleri Adana Mutabakatı'nı imzaladı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEDİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Türkiye ile Suriye arasında imzalanan 1998 Adana Mutabakatı'nı hatırlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, Ankara'da Kara Harp Okulu'ndaki konuşmasında, 'Adana Mutabakatı'nın üzerinde ısrarla durulması gerektiğini' söyledi.

ADANA MUTABAKATI MADDELERİ NELERDİR?

Anlaşma 22 maddeden oluşuyor.

Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Uğur Ziyal ve Suriye adına Tümgeneral Adnan Badr al-Hasan'ın imza attığı Adana Mutabakatı, Öcalan'ın Suriye'nin dışında olduğu ve bir daha asla girmeyeceği, yurtdışındaki PKK unsurlarının Suriye'ye dönemeyeceği, ülke topraklarındaki PKK kamplarının bir daha kullanılmayacağı ve tutuklanan PKK üyelerinin listelerinin Türkiye'ye verilmesi taahhütlerini içeriyordu.

Mutabakat, Suriye tarafının kısa vadede yerine getireceği taahhütlerin yanı sıra iki ülkenin uzun vadeli terörle mücadele çerçevesini de çiziyor:

Suriye kendi topraklarından Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını tehlikeye atacak eylemlere izin vermeyecek. Suriye, PKK'nın silah, lojistik ve mali destek sağlamasına ve propaganda faaliyetlerine izin vermeyecek.

Suriye, PKK'yı terörist örgüt olarak ilan etmiştir. Suriye, diğer terör örgütlerinin yanı sıra PKK ve uzantılarının topraklarındaki faaliyetlerini yasaklamıştır.

Suriye, PKK'nın topraklarında eğitim kampı kurmasını ve ticari faaliyetlerde bulunmasını yasaklamıştır.

Suriye, PKK üyelerinin transit yollarla üçüncü ülkelere gitmesine izin vermeyecektir.

Suriye, PKK liderlerinin topraklarına girmesini engelleyecek ve gümrük yetkililerine bunun için talimat verecektir.

Aynı mutabakat, tarafların bu taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak ve gözlemek için bazı mekanizmalar kurmasını da sağlıyor. İki ülkenin üst düzey güvenlik yetkilileri arasında doğrudan telefon hattı kurulması, diplomatik temsilciliklerde güvenlik işleri için özel temsilcilerin atanması bunlardan sadece birkaçını oluşturuyor.