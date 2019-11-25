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  3. Adalet Bakanı Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisi çıktı

Adalet Bakanı Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisi çıktı

Adalet Bakanı Gül, Mahir Ünal'ın öğrencisi çıktı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Mahir Ünal’ın öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Ünal, 10 yıl öğretmenlik yaptığını söyledi. Gaziantep’teki Nizip İmam Hatip Lisesi’nde de görev yaptığını belirten Mahir Ünal, o dönemki öğrencilerinden birinin şu an bakanlık yaptığını dile getirdi. Ünal’ın “En parlak öğrencilerimden bir tanesi duruşuyla, oturuşuyla. görürsünüz yetenek testlerine falan ihtiyaç yok” diyerek tarif ettiği öğrencinin ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olduğu öğrenildi. 


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