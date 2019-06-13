Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken sözler: Türkiye kötüye gitsin hesabı yapıyorlar

Selvi, seçimi İmamoğlu’nun kazanması halinde küresel bir gücün seçimleri öne almak için süreci zorlayacağı iddiasını duyurdu. Selvi'nin yazısının bir bölümü şöyle: Sonbaharda Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin yola çıkacağı söyleniyor. Babacan ile Davutoğlu’nun ayrı ayrı parti kurma çalışmaları yürüttükleri biliniyor.

BABACAN VE DAVUTOĞLU SELAMLAŞMADI

Babacan ile Davutoğlu arasındaki mesafenin arttığı söyleniyor. 23 Mayıs’ta Ankara’da Davutoğlu ile Babacan birbirinden habersiz olarak aynı mekânda iftar vermişler. Ama görüşmemişler. “Ne Babacan aşağıya indi, ne Davutoğlu yukarı çıktı. Selamlaşmadan mekândan ayrıldılar” denildi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu’nun desteğini almasına rağmen Meral Akşener engelini aşamamıştı. Gül’ün 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için kendi partisini kurdurarak pazarlık gücünü artırmayı planladığı yorumu yapılıyor. 2023 yılına daha 4 yıl var. O zamana kadar köprülerin altından çok sular akar.

EKONOMİ KÖTÜYE GİTSİN DİYE BEKLİYORLAR

İstanbul seçimlerinin önemli siyasi sonuçları olacağını düşünenler, pusuya yatmış bekliyor.Ekrem İmamoğlu seçimi kazansın biz onun sırtından post çıkaralım fırsatçılığı peşindeler.

Bir de Türkiye kötüye gitsin hesabı yapıyorlar.

1-Ekonomi kötüye gitsin.

2-Toplum bunalsın, özgürlük arayışları artsın.

Abdullah Gül ve ekibinin böyle bir beklenti içinde oldukları anlaşılıyor.

Bir anlamda Türkiye’nin felaketinden kendilerine bir saadet çıkarmaya çalışıyorlar”



“Ancak hesap etmedikleri bir nokta var. Erdoğan henüz hamlesini yapmadı” diyen Selvi şöyle yazdı:

23 Haziran sonrasına plan yapanların, Erdoğan’ın hamlelerini görmeden harekete geçmemelerinde yarar var. Yoksa boş havuza atlamış olurlar.