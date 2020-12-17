ABD'nin 'hasım' yaptırımına sert tepki: Bu nasıl müttefiklik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı yaptırımlara değinen Erdoğan “Çok net ifade ediyorum. 2017’den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

S-400 BAHANE OLDU

“Bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır. Gerekçe Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi almış olmasıdır. ABD kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. F-35’lerin bine yakın parçasını Türkiye üretiyor. ABD ihtiyacımızı başka yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarda alenen belirtiyorlar. S-400 konusunda endişeniz varsa teknik çalışma grubu kuralım sorunu çözelim teklifiyle gittik. Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. S-400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer konulara başvurulacağı belli oluyor. Tehditle yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar.”

BU ŞARKI BURADA BİTMEZ



“Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için iki kat fazla çalışacağız. Projeleri hızlandırıp destekleri artıracağız. İsmail Demir ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Hamdolsun Türkiye bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını geride bırakmıştı. Elbette sıkıntılar olacaktır ama her sıkıntı çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bu şarkı burada bitmez, bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz. Nitekim savunma sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz. Milli ve yerli HİSAR A envantere giriş öncesi kabul testi yapıldı.”