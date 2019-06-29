ABD medyasının S-400 korkusu gerçek oldu: Başkan Erdoğan Trump'ı ikna etti

ABD merkezli Bloomberg gazetesi, Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi'ndeki görüşmesinden önce Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması konusunda 3 farklı yaptırım paketini gündeme getiren bir haber yapmıştı. Haberde Trump'ın Başkan Erdoğan'la görüşmeden bir karar vermek istemediği kaleme alınmıştı. Başkan Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye yaptırım konusunda kurmaylarından farklı düşünmeye iterek S-400'lerin satın alınmasıyla ilgili ikna edebileceği dile getirilen haberdeki öngörü gerçek oldu.

"TÜRKİYE'YE HAKSIZLIK YAPILIYOR"

ABD Başkanı Trump, G20 Liderler Zirvesi'nin sonunda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi alması halinde yaptırımlara maruz kalıp kalmayacağı yönündeki soruya Türkiye'nin ilginç bir vaka olduğu yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan'ın çetin biri olduğunu, öte yandan Erdoğan ile iyi geçindiğini ifade eden Trump, Türkiye'nin eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlığı döneminde defalarca talep etmesine rağmen patriot satışına onay verilmediğini vurguladı.