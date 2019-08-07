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  3. ABD ile barış koridoru mutabakatı sağlandı... Başkan Erdoğan'dan ilk yorum

ABD ile barış koridoru mutabakatı sağlandı... Başkan Erdoğan'dan ilk yorum

ABD ile barış koridoru mutabakatı sağlandı... Başkan Erdoğan'dan ilk yorum

Başkan Erdoğan "(Suriye'de barış koridoru) Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte toplantının satır başları:

"Türkiye, Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır"

"Ukrayna ile ticarette yeni bir hedef belirledik. Bu da 10 milyar dolardır"

"Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan ötürü (Türkiye'ye) teşekkür ederim"

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

Başkan Erdoğan: "(Suriye'de barış koridoru) Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi."

Başkan Erdoğan: "(ABD askeri heyeti ile) Üç günlük bir görüşme periyodu oldu ve bu görüşmeler olumlu bir istikamette devam etti."

Başkan  Erdoğan: "(ABD askeri heyetiyle görüşme) Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor."

Başkan Erdoğan: "(Suriye'de barış koridoru) Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır."

Ayrıntılar geliyor...

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