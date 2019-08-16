ABD bizi oyalarsa tolerans göstermeyiz 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. ABD’yle hazırlıkları devam eden güvenli bölgeyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, “ABD’nin oyalama taktiği tolere edilmeyecek. Detaylandırılması gereken konular var. Maalesef Münbiç’te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN 20 MİL SÖZÜ VAR

Çavuşoğlu şunları söyledi: “İnsansız hava araçlarımız bölgede uçuşlarına başladı. Buralarda tabii ki gözlem noktaları olacak, birlikte devriyeler de gezilecek ama bunlar işin bir detayı. Buradaki amaç bir güvenli bölgenin oluşturulması ve Trump’ın da burada ‘20 mil sözü’ vardır ve bu güvenli bölgeden de YPG ve PKK’lıların çıkartılmasıdır ancak o zaman güvenli bölge olabilir.”

SAMİMİ OLMALARI GEREKİYOR

“Burada başından beri söylediğimiz bir şey var, ABD’nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağıdır” diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Fırat’ın doğusundaki bölge terör yuvası oldu. Bunları görüşürken ABD bu teröristlere silah yardımını devam ettiriyor. Geçenlerde de yine TIR’larca silahları getirdiler. Burada bir, samimi olmaları gerekiyor, iki, bir oyalama sürecinin Türkiye tarafından tolere edilmeyeceğini anlamaları gerekiyor.”

Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı

Çavuşoğlu şunları söyledi: “Suriye’nin geneliyle ilgili görüşmelerimizi Rusya ve diğer aktörlerle de sürdürüyoruz. Bir taraftan İdlib’de sükunetin tam hakim olması, bir taraftan Anayasa Komisyonu'nun kurulması ve PKK/YPG’nin bu bölgeden arındırılması. Gördüğümüz kadarıyla rejim de bunu çok istiyor ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için çalışmalarımızı gerek Astana platformunda gerekse Cenevre başta olmak üzere diğer platformlar sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.”

ABD VE TÜRK ASKERLERiNDEN SINIRDA iNCELEME

Güvenli bölge için devam eden görüşmeler çerçevesinde, Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi'nde bulunan ABD ve Türk askerleri, saat 16.00’da, 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’ndan çıkarak, güvenlik önlemleri altında sınır hattına geldi. Müşterek Harekat Merkezi için çalışmalarını sürdüren iki ülkenin askeri yetkilileri, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde 6 kişilik ABD'li askeri heyet dört gün önce Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne geldi. 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda bir süre bekleyen heyet, Türk yetkililerle birlikte sınır hattında incelemelerde bulundu. Minibüsle sınır hattını gezen heyete Türk yetkililer de eşlik etti.

ABD’li komutan Şanlıurfa’ya gidiyor

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyet, Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyaretin ardından Şanlıurfa’ya gidecek.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecektir” ifadeleri yer aldı.

Türkiye F-35’ten çıkarılmadı

Çavuşoğlu, F-35 programı hakkındaki soruya, “Türkiye’nin resmi olarak programdan çıkartılması söz konusu değildir” yanıtını verdi. ABD’de bulunan bazı Türk askerlerinin ve teknik personelin F-35 programlarına dahil edilmediğini, bir kısmının da döndüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, F-35 programının 9 ülkenin içinde bulunduğu ortak program olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, “Türkiye çok önemli katkılar sağlamıştır. Bugüne kadar 1,4 milyar dolar civarında para ödemesi yapmıştır. Türkiye’de üretimler halen devam ediyor” ifadelerini kullandı.

S-400 anlayışla çözülür

Çavuşoğlu, S-400 konusunun da karşılıkla anlayışla çözülebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, “S-400’lerden bağımsız bir şekilde yoluna koyabileceğimizi düşünüyoruz. Aksi takdirde iki ülke de karşılıklı adımlar atar, ilişkiler gereksiz yere gerilir, bunun da kimseye faydası yoktur. Biz bunu tercih etmeyiz ama olumsuz bir tavır takındığı zaman cevabını vereceğimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca söylemiştir” diye konuştu.

Teröre karşı Nijer’e destek

Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı yaptı. Çavuşoğlu, Sudan’da siyasi krizi sonlandıracak mutabakatla ilgili “Tüm bu süreçlerin kardeş Sudan halkına barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Bu süreçte Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi. Çavuşoğlu, “Nijer’i hedef alan Boko Haram, DEAŞ, El-Kaide gibi terör örgütlerini görmezden gelemeyiz” diye konuştu.

TÖRENE KATILACAĞIM

Çavuşoğlu, 17 Ağustos'ta anayasa belgelerinin Sudan'daki taraflar arasında imzalanacağını, imza törenine Türkiye dahil çok sayıda ülkenin Sudan yönetimi tarafından davet edildiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bu törene katılmam konusunda talimat verdiler" diye konuştu. Çavuşoğlu, tamamen sivil yönetim arzulandığını vurguladı.

Operasyonlar yakın zamanda başlayacak

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge mutabakatının aşamalı olarak hayata geçirileceğini, bazı adımların hızla atılması için hazırlıklar yapıldığını açıkladı. Pentagon Sözcüsü Sean Robertson AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı operasyonların yakın zamanda başlayacağını belirtti. Robertson, “Şu an Türk askeri muhataplarımızla birlikte ortak koordinasyon merkezi için seçenekleri gözden geçiriyoruz” dedi.

ACİL ADIM ATILACAK

Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, “ABD, Türkiye ile istişareler sürerken bazı eylemleri hızla başlatmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye ile ABD arasında geçen hafta üzerinde uzlaşıldığı açıklanan mutabakat uyarınca Şanlıurfa’da Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulması çalışmalarına başlandı. Güvenli bölgenin uzunluğu ve derinliği konusunda ise belirsizlik sürüyor. Güvenli bölgenin Türkiye sınırından kaç kilometre derinlikte kurulacağı konusunda görüş ayrılıklarının aşılamadığı belirtiliyor.

Teröristler hendeklerde petrol yaktı

Türkiye, Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve güvenli bölge çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken YPG’li teröristler, sınırda provokasyonu sürdürüyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, önceki gece Mardin’in Nusaybin İlçesi karşında bulunan Kamışlı ile sınır olan eski sınır kapısı önündeki Suriye sınırında YPG’li teröristler, kazdıkları hendeklerin içine petrol doldurularak ateşe verdi.

kaçış güzergahı

Sınır kapısını tehdit eden yangına Nusaybin ve Kızıltepe itfaiyesi ekipleri ile TOMA’lar tarafından müdahale edildi. Sınır boyu kazılan hendeklere petrol doldurularak YPG’li teröristlerin, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi müttefiklerle yapılan görüşmeleri provoke etmek ve kaçış güzergâhlarını oluşturmak için hendekleri ateşe verdiği iddia ediliyor. PKK/YPG'li teröristler olası harekata karşı kontrolünü elinde bulundurdukları kentlerin çevresine hendekler kazmayı sürdürüyor. Terörisitlerin birçok bölgeye patlayıcılar tuzakladığı bildirildi.