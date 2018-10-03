AB, Rusya ve Ukrayna'ya uyguladığı çelik vergisini uzattı

AB Komisyonu, Rusya ve Ukrayna'dan ithal edilen çelik borulara uygulanmakta olan anti damping vergilerinin 5 yıl daha uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Rusya'dan ithal edilen çelik borulara yüzde 24,1 ila yüzde 35,8, Ukrayna'dan ithal edilenlere de yüzde 12,3 ila yüzde 25,7 arasında ilave gümrük vergileri uygulanacağı bildirildi.

Yapılan incelemelerde Rusya ve Ukrayna'nın çelik borularda damping yaptığının belirlendiğine işaret edilen açıklamada, vergilerin uygulanmaması durumunda AB çelik sektörünün olumsuz etkileneceği kaydedildi.

Avrupa çelik sektörü özellikle ithal çelik ürün fiyatları ile rekabette çeşitli sıkıntılar yaşıyor. AB'deki çelik üreticileri, sıklıkla Çin, Rusya ve Ukrayna gibi ülkeleri çeşitli çelik ürünlerini üretim maliyetlerinin altında satmakla itham ediyor.

Dünya Ticaret Örgütü kuralları, ürün fiyatlarında damping yapıldığının belirlenmesi durumunda ilave gümrük vergileri konulmasına imkan sağlıyor.

AB Komisyonu, aldığı çeşitli önlemlerle çelik üreticilerini dampingin olumsuz etkilerinden korumaya çalışıyor.

(AA)